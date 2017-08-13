Поддубский: надо было встречать Карадениза и не давать ему делать передачу

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский подвёл итоги матча шестого тура российской Премьер-Лиги с «Рубином». Встреча прошла в Хабаровске и завершилась вничью со счётом 1:1.
«Обидно пропускать гол на последней минуте. Но в целом, я считаю, итог закономерен. Недотерпели, потеряли концентрацию. Надо было встречать Карадениза и не давать ему делать нацеленную передачу.
Почему не было Коряна? Не восстановился после «Анжи», — передаёт слова Поддубского корреспондент «Чемпионата» Вячеслав Гаврилов.
Видео гола Цакташа можно посмотреть в «Твиттере».
Пресс-конференция Бердыева после матча в Хабаровске продлилась 30 секунд