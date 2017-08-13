«СКА-Хабаровск» — «Рубин» — 1:1. Видеообзор матча

«СКА-Хабаровск» и «Рубин» сыграли вничью в матче шестого тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 1:1.
На 82-й минуте болгарский нападающий Венцислав Христов вывел дальневосточную команду вперёд, забив свой первый гол в дебютном матче в российском чемпионате. На 92-й минуте полузащитник казанцев Мийо Цакташ сравнял счёт.
«СКА-Хабаровск» набрал четыре очка и вышел на 12-е место в турнирной таблице РФПЛ. «Рубин» (8) идёт восьмым.
Видеообзор матча можно посмотреть на официальном сайте РФПЛ.
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