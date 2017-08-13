Обамейянг покинул тренировку «Боруссии» Д спустя 30 минут после её начала

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг, который накануне сообщил, что хотел бы вернуться в «Милан», покинул тренировку «шмелей» спустя 30 минут после её начала. По официальной версии, причиной стала «лёгкая простуда», информирует пресс-служба немецкого клуба.
Ранее спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли подтвердил, что Обамейянг входит в сферу интересов россонери наряду с нападающим «Фиорентины» Николой Калиничем и форвардом «Челси» Диего Костой.
Контракт Обамейянга с немецким клубом действует до лета 2020 года.
Обамейянг: хотел бы вернуться в «Милан», но что я могу сделать, если они спят?