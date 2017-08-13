Рюдигер: «Челси» слишком легко пропустил три мяча после удаления Кэхилла

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер поделился впечатлениями от поражения в матче первого тура АПЛ с «Бёрнли». Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
«Начать сезон с двух красных карточек и поражения очень неприятно. Конечно, все разочарованы, потому что мы хотели выиграть первый матч сезона на своём поле. Надо работать, потому что на следующей неделе нас ждёт поединок с сильным соперником — «Тоттенхэмом».
Если в начале матча игрок твоей команды получает красную карточку, это шок для всех, но мы профессионалы, надо лучше контролировать себя в таких ситуациях. Мы слишком легко пропустили три мяча. Мы очень старались, но в конечном итоге в футболе важен лишь результат, а мы проиграли", — цитирует Рюдигера сайт «Челси».