«Зенит» — «Ахмат»: болельщики грозненцев смогут посетить матч бесплатно

Сегодня, 13 августа, на стадионе «Санкт-Петербург» состоится матч шестого тура российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Ахматом». Болельщики гостей смогут посетить встречу бесплатно.
«Ахмат» и «Зенит» обменялись гостевыми квотами билетов. Сегодня болельщики «Ахмата» могут посетить игру бесплатно", — сообщается на официальной странице грозненского клуба в социальной сети «Твиттер».
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура Премьер-Лиги «Зенит» — «Ахмат». Начало — в 20:05 мск.