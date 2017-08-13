Шоу: последние сезоны для меня были похожи на американские горки

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу, который пропустил концовку прошлого сезона из-за травмы, отметил, что очень хочет проявить себя.
«Для меня это очень важный, ключевой сезон. Я с нетерпением жду первых матчей, потому что это большой вызов для меня, особенно учитывая, что последние несколько сезонов были похожи на американские горки. Надеюсь, я смогу оставить все эти проблемы позади. Надеюсь, это будет мой сезон, и я смогу доказать, что люди ошибаются на мой счёт.
Хочу доказать это самому себе, потому что я бы не стал переходить в «МЮ», если бы не думал, что смогу заиграть здесь. Я верю в себя. Тренер тоже верит в меня, и это добавляет сил", — цитирует Шоу Sky Sports.
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