Агент: шансы Ригони перейти в «Зенит» — 98 %

Агент Хуан Крус Оллер рассказал, как проходят переговоры между «Индепендьете» и «Зенитом» по поводу трансфера полузащитника аргентинцев Эмилиано Ригони, который является его клиентом.
«Переговоры находятся на очень продвинутой стадии. У нас были очень хорошие предложения от нескольких итальянских клубов, но на сегодня шансы Ригони перейти в „Зенит“ — 98 %», — цитирует агента Еlgraficochile со ссылкой на FM 93,1.
Ранее издание Toda Pasion сообщило, что сделка должна быть завершена на этой неделе, и «Зенит» заплатит за Ригони около € 10 млн.
В «Индепендьенте» дали понять, что трансфер Ригони в «Зенит» может сорваться