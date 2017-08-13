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Ю. Ткачук: мама сказала, что если перейду в «Анжи», то больше не буду её сыном

13 августа 2017, воскресенье. 16:09 Футбол

Новичок львовских «Карпат» Юрий Ткачук вспомнил, как недавно едва не перешёл в российский клуб «Анжи».

«Для меня футбол вне политики, но для моей семьи – нет. Мама сказала, что если подпишу контракт с „Анжи“, то больше не буду её сыном, и она знать меня не хочет. Поэтому я пробыл там всего три-четыре дня.

Что касается испанского «Эркулеса», то я так понимаю, что был там первым иностранцем без европейского паспорта. И они не знали, что с этим делать. Приехал на просмотр – уже через несколько дней сказали, что хотят подписывать контракт. Сели обсуждать условия. Предлагают одни деньги, мы соглашаемся, но хотим контракт на год. Они предлагают на два года без повышения зарплаты на второй сезон. На следующий день мы соглашаемся, но они уменьшают зарплату на 500 евро. Что это за дела такие? Обычно, когда хотят футболиста, то, наоборот, игрок торгуется и может выбить себе хорошие условия.

Мы сказали, что это всё фигня, – надо уезжать. Тогда они согласились на прежние условия, но если я не получу необходимые документы за месяц, то платить не будут. Как это так? Я тренируюсь, рискую своим здоровьем. Поэтому я развернулся и поехал в «Анжи», — цитирует Ткачука Tribuna.

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Источник: ua.tribuna.com Сообщить об ошибке
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Анжи Карпаты Эркулес Юрий Ткачук
Новости. Футбол
13 августа 2017, воскресенье
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