«Локомотив» — «Тосно»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура РФПЛ «Локомотив» — «Тосно». Встреча состоится в Москве на стадионе «РЖД-Арена — Локомотив».
«Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, И. Денисов, Тарасов, Касаев, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Рыбусь, Фернандеш.
«Тосно»: Юрченко, Шахов, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мухаметшин, Нуну Роша, Карницкий, Марков, Заболотный, Мелкадзе.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РФПЛ «Локомотив» — «Тосно». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.