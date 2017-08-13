Витиньо: неистовая поддержка фанатов ЦСКА позволила уничтожить соперника в дерби

Нападающий ЦСКА Витиньо поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» в матче шестого тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» и завершилась со счетом 2:1 в пользу «армейцев».
«Тяжёлая игра, очень боевая. Много стыков, единоборств. Эту игру можно выделить отдельно, ведь это «классико». Обе команды пытались показать себя с лучшей стороны, но мы заслужили победу. Голы в таком матче были лишь вопросом времени. После пропущенного мяча мы оказались чуть выбитыми из колеи, нам понадобилось время, чтобы прийти в себя. Затем вернулись в игру, перешли на половину поля соперника, фактически взяли матч под контроль.
Мой гол? Оставалось совсем немного времени до окончания матча. Мы прессинговали очень высоко. Чалов покатил мяч, и мне уже некому было давать пас. Надо было или бить, или эпизод был бы исчерпанным. Увидел, что на меня выдвигаются два защитника, решил пробить низом с отскоком от газона. Очень сложный удар был для вратаря.
Мы обязаны были выигрывать. Мы проиграли два предыдущих домашних матча, что очень неприятно. Что касается задач: мы всегда нацелены на победу, независимо от того, играем дома или на выезде. Особенно в таком матче, супердерби. Весной мы им проиграли, и никак нельзя было проигрывать вновь. В чемпионате мы исчерпали допустимое количество поражений, теперь нам надо исключительно побеждать. Вся команда проявила бойцовские качества, и мы смогли победить. Когда ты вынуждаешь команду соперника опуститься на колени, встать ей очень тяжело. Это произошло благодаря нашим болельщикам. Это и есть магия футбола: ты проигрываешь, но болельщики гонят тебя вперёд, верят в тебя и твой потенциал и в то, что игру можно перевернуть. Это эмоции, которые привлекают людей в мир футбола. Когда проигрывали, мы чувствовали дыхание наших болельщиков, и это помогало. Неистовая поддержка позволила уничтожить соперника», — цитирует Витиньо сайт ЦСКА.