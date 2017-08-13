Голы Халка и Ахмедова помогли «Шанхай СИПГ» прервать серию из 4 игр без побед

«Шанхай СИПГ» выиграл у клуба «Чунцин Лифань» в матче 22-го тура чемпионата Китая. Встреча проходила в Шанхае на стадионе «Шанхай стэдиум» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. «Шанхай СИПГ» прервал серию из четырёх матчей в турнире без побед.
На 34-й минуте экс-игрок «Зенита» Халк с пенальти открыл счёт. В дебюте второго тайма Юри провёл ответный мяч, также реализовав 11-метровый.
На 72-й минуте бывший игрок «Краснодара» Одил Ахмедов вновь вывел хозяев вперёд. На 87-й минуте отличился Хуан Лю, но минуту спустя У Лэй принёс «Шанхаю» победу.
«Шанхай СИПГ» (45 очков) занимает второе место в таблице, «Чунцин Лифань» (30 баллов) — восьмой.