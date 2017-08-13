Экс-защитник «Анжи» Гасанов прибыл на просмотр в норвежский «Тромсё»

Российский защитник Шамиль Гасанов может продолжить карьеру в Норвегии. 24-летний футболист прибыл на просмотр в «Тромсё», информирует официальный сайт норвежского клуба. По итогам просмотра «Тромсё» может предложить Гасанову контракт.
В минувшем сезоне Гасанов провёл за «Анжи» 19 матчей в чемпионате России, отметился одним автоголом и получил три жёлтые карточки.
По итогам прошлого сезона чемпионата Норвегии «Тромсё» занял последнее, 16-е место в турнирной таблице и напрямую вылетел из элитного дивизиона.
Фото: http://www.til.no