Григоряна на посту главного тренера «Анжи» сменит Скрипченко

Новым главным тренером «Анжи» станет 41-летний Вадим Скрипченко. С ним достигнута принципиальная договоренность, сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на президента махачкалинского клуба Османа Кадиева. Первую тренировку команды Скрипченко проведёт 15 августа.
После поражения от «Динамо» в матче шестого тура российской Премьер-Лиги Александр Григорян в прямом эфире телеканала «Наш футбол» объявил об уходе с поста главного тренера «Анжи». 50-летний специалист возглавлял «Анжи» с января 2017 года. На данный момент «Анжи» (три очка) занимает 14-ю строчку в таблице РФПЛ.
Григорян: один человек сказал: «Большую часть Премьер-Лиги ты проболтал»
Самый эпатажный тренер Премьер-Лиги (теперь уже бывший) – о своей отставке, шутках и прощании с «трусом Базелюком».