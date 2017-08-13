Хёнесс: € 222 млн? Не думаю, что этот Неймар настолько хорош

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс кратко прокомментировал переход нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за € 222 млн.
«Я не думаю, что этот Неймар настолько хорош», — цитирует Хенесса Sky Germany.
Неймар дебютирует за парижан в ближайшем матче чемпионата Франции с «Генгамом», который состоится 13 августа. «Барселона», цвета которой бразилец защищал до перехода в «ПСЖ», прислала все необходимые бумаги, подтверждающие переход игрока. Таким образом, Неймар сможет появиться на поле уже во втором туре.
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