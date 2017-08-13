Классон: матчи с аутсайдерами РФПЛ протекают для «Краснодара» очень трудно

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 6-го тура РФПЛ с «Амкаром».
«Впереди у нас одна из тех игр, когда нам будет противостоять соперник из нижней части турнирной таблицы. На бумаге в таких встречах мы являемся фаворитами, на деле же эти матчи протекают для нас очень трудно. Нам нужно быть максимально активными с самого начала, с первых минут играть энергично и целеустремлённо, чтобы подавить оппонентов и забить мяч. С одной стороны, это снимет с нас некое моральное напряжение, а с другой — заставит приезжую команду раскрыться, и тогда нам станет легче вскрывать её оборону», — цитирует Классона сайт «Краснодара».
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