Внук Яшина: у Льва Ивановича была уникальная особенность — страсть к футболу

Василий Фролов, внук легендарного вратаря Льва Яшина, выделил страсть к футболу, которая отличала голкипера сборной СССР.
«Некорректно сейчас сравнивать нынешних российских вратарей и Льва Яшина. Разные времена. Когда Лев играл, была совершенно другая специфика футбола. Но, все же, есть одна особенность самого Льва Ивановича, которой нет сейчас у других. У него была безудержная страсть к футболу, желание быть с мячом. Я просмотрел большое количество матчей с его участием, в связи с съёмкой фильма о Льве Яшине. Он хотел быть главным на поле, он кайфовал от того, что он делал на поле. А это главное.
К сожалению, мир устроен так: когда что-то не получается, к этому притягивается пристальное внимание. Такое происходит и с вратарями. Вот недавно Артём Ребров пропустил с «Зенитом». Почему к нему столько внимания?! Он пропустил пятый, ничего не уже не решающий гол. После столько пропущенных мячей теряется концентрация и ощущения уже другие. Но СМИ выгодно застрять на этом внимание, чтобы поднимать рейтинги. Такая же история была и у Льва Ивановича, когда в Чили проиграли в 1/4 финала. Тогда вся пресса нашла тему, которая взбудоражит общественность — ошибка вратаря. Это было, есть и будет», — сказал Фролов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.