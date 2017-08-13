Ловчев: игроки «Спартака» удовлетворили свою жажду, получив золотые медали

Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о поражении красно-белых от ЦСКА со счётом 1:2 в гостевом матче 6-го тура РФПЛ.
«Ничего особенного не произошло. Я уже давно в футболе стою на таком посыле, что если тебе где-то повезло, то обязательно где-то не повезёт. 50 на 50. Всё взаимосвязано. И когда «Спартак» с «Динамо» упустил победу на 93-й минуте, и вчера, когда они пропустили в концовке два мяча, — это всё компенсация за прошлый год.
Для меня совершенно очевидно, что «Спартак» взял чемпионство как бы не самой игрой, а эмоциями, поддержкой болельщиков. И всё потому что в прошлом сезоне подсели другие команды. А вот сегодня повезло уже ЦСКА, потому что всё равно второй тайм «Спартак» играл лучше.
Но самое главное, я не вижу, чему научил Каррера «Спартак». Как он собирается налаживать коллективную игру?
Мы всё время говорим: Каррера — хороший мотиватор. А вчера, когда «армейцы» забивали ответный мяч, Дмитрий Комбаров просто шёл пешком назад и смотрел, как им будут забивать гол. А я знаю, я на этом же месте играл: когда потеряли мяч, надо пробежать, как Усэйн Болт, но не вчерашний, который упал, добежать до своей штрафной и лишним защитником стать. Я всё понимаю — ребята удовлетворили свою жажду, получили золотые медали… Но, к большому сожалению, только голодные люди в нашей стране что-нибудь могут творить.
Что делать «Спартаку»? Укрепляться. И не такие команды сегодня ЦСКА или «Зенит», которым можно уже сегодня отдать золотые медали. Потом, кто сказал, что «Спартак» должен теперь быть лидером следующие пять лет? Что, у него в прошлом году не было 0:4 от «Крыльев», 0:3 от «Арсенала», 0:3 от «Ростова»? Разве «Спартак» такая команда, которая всех и всегда должна обыгрывать? Да нет, однозначно. А в прошлом сезоне ей очень повезло», — сказал Ловчев.