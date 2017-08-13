Цакташ: «Рубину» нужно работать над тем, чтобы не пропускать голы в концовках

Полузащитник «Рубина» Мийо Цакташ прокомментировал гостевую ничью с клубом «СКА-Хабаровск» (1:1) в матче 6-го тура РФПЛ. В этой встрече казанцы пропустили на 82-й минуте, но отыгрались благодаря голу хорватского футболиста на второй компенсированной минуте.
«Сегодня было очень тяжело, было много борьбы в центре поля. Жалко, что мы пропустили, но в то же время рад, что мне удалось забить гол и мы не проиграли. Тренер сказал мне, что нужно делать, и в эпизоде с забитым голом так и получилось. «Рубину» нужно работать над тем, чтобы больше не пропускать голы на последних минутах», — сказал Цакташ после матча в интервью пресс-службе «Рубина».
«Рубин» терял очки в матчах 2-го тура с «Зенитом» (1:2) и 5-го тура с «Локомотивом» (1:1), пропуская голы в компенсированное время.