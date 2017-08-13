Бенитес: Шелви извинился за своё поведение, но это ничего не меняет

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес поделился впечатлениями после поражения от «Тоттенхэм Хотспур» в матче первого тура АПЛ. Встреча проходила в Ньюкасл-апон-Тайне на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «шпор».
«Удаление Джонджо Шелви изменило всё. Он допустил ошибку. Надеюсь, он это понимает. Он извинился, но это ничего не меняет.
Я не знаю, будет ли у нас с владельцем клуба встреча по поводу возможного усиления. Я сосредоточен на своей работе и думаю о тех игроках, которые уже есть в команде", — сказал Бенитес в интервью Sky Sports.
Видео удаления доступно в «Твиттере».
«Ньюкасл» в 1-м матче после возвращения в АПЛ в меньшинстве уступил «Тоттенхэму»