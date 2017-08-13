«Зенит» — «Ахмат»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч шестого тура РФПЛ «Зенит» — «Ахмат».
«Зенит»: Лунёв, Иванович, Терентьев, Кришито, Маммана, Шатов, Ерохин, Кузяев, Паредес, Кокорин, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Лодыгин, Нету, Карпов, Жирков, Нобоа, Краневиттер, Дзюба, Полоз.
«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Родолфо, Анхель, Сампайо, Иванов, Швец, Раванелли, Исмаэл, Ахъядов, Лео.
Запасные: Городов, Плиев, Семенов, Кадыров, Бацуев, Бериша, Роши, Садаев, Митришев, Балай.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РФПЛ «Зенит» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.