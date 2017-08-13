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Рибери развязал шнурок женщине-арбитру во время матча Кубка Германии

13 августа 2017, воскресенье. 18:26 Футбол

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери во время гостевого матча 1-го раунда Кубка Германии с клубом «Кемницер» (5:0) необычным образом пошутил над главным арбитром встречи Бибианой Штайнхаус.

На 79-й минуте мюнхенцы получили право исполнить штрафной. Рибери стал устанавливать мяч для удара и в этот момент успел развязать шнурок Штайнхаус. Арбитр заметила действия француза, однако не стала наказывать его карточкой. Примечательно, что спустя несколько секунд Рибери точным ударом всё с того же стандартного положения увеличил счёт в матче до 4:0.

Напомним, что арбитр Бибиана Штайнхаус в следующем сезоне станет первой среди женщин-рефери, которая будет обслуживать матчи чемпионата Германии.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Штайнхаус в следующем сезоне станет первой женщиной-рефери в Бундеслиге
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Франк Рибери Футбольное судейство
Новости. Футбол
13 августа 2017, воскресенье
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