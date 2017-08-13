Рибери развязал шнурок женщине-арбитру во время матча Кубка Германии

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери во время гостевого матча 1-го раунда Кубка Германии с клубом «Кемницер» (5:0) необычным образом пошутил над главным арбитром встречи Бибианой Штайнхаус.
На 79-й минуте мюнхенцы получили право исполнить штрафной. Рибери стал устанавливать мяч для удара и в этот момент успел развязать шнурок Штайнхаус. Арбитр заметила действия француза, однако не стала наказывать его карточкой. Примечательно, что спустя несколько секунд Рибери точным ударом всё с того же стандартного положения увеличил счёт в матче до 4:0.
Напомним, что арбитр Бибиана Штайнхаус в следующем сезоне станет первой среди женщин-рефери, которая будет обслуживать матчи чемпионата Германии.
Посмотреть видео можно в «Твиттере».
Штайнхаус в следующем сезоне станет первой женщиной-рефери в Бундеслиге