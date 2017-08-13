Христов: интерес к РФПЛ в Болгарии растёт, о чемпионстве И. Попова писали все

Новичок «СКА-Хабаровск» Венцислав Христов дал комментарий относительно прошедшего матча шестого тура российской Премьер-Лиги с «Рубином». Встреча в Хабаровске завершилась вничью со счётом 1:1.
«Результат всё равно положительный для нас. «Рубин» большой клуб, а Гёкдениз Карадениз — очень большой футболист. Это он организовал гол у соперников. Матч был сложным, у «Рубина» были хорошие моменты, мы тоже старались не отставать и вели свою игру. Надеюсь, болельщики не сильно огорчены тем, что в итоге победа ускользнула от СКА.
Если честно, немного тяжело — мой организм пока не привык к новому времени. Но выбора нет, надо привести себя в норму — скоро нам играть в Санкт-Петербурге и нужно помогать команде. Конечно, в Болгарии знают, что я перешёл в СКА. Более того, на родине уже написали, что я забил первый гол за «СКА-Хабаровск». В Софии прекрасно знают, где находится город Хабаровск, и в курсе, что сделал весной его футбольный клуб. В Болгарии знают, что СКА выбил из РФПЛ команду Благое Георгиева.
Интерес к РФПЛ в Болгарии растёт. Тем более Ивелин Попов в этом году выиграл золото и Суперкубок. Об этом много писали абсолютно все газеты Болгарии. Правда, больше всего публикаций о российском футболе было, когда в Перми играли Пеев, Сираков и Кушев. Хабаровск — это шанс играть в российской лиге и помочь команде, которая делает первые шаги в этом турнире. Мы провели достойный матч с «Рубином», были близки к победе, но у соперника много высококлассных игроков, которые сумели спасти игру. Думаю, мы будем прибавлять как команда», — цитирует Христова сайт СКА.