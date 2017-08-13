Ворота «Лилля» по ходу матча со «Страсбургом» защищали два полевых игрока

В матче 2-го тура чемпионата Франции «Страсбург» на своём поле разгромил «Лилль». Встреча проходила на стадионе «Стад де ла Мено» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Главный тренер «Лилля» Марсело Бьельса в связи с травмами своих игроков совершил все три замены ещё в первом тайме. На 63-й минуте при счёте 0:0 голкипер гостей Мик Меньян получил красную карточку за то, что бросил мячом в голову игрока соперника. Место в воротах занял нападающий Николя де Превиль, который вскоре пропустил гол. После этого Бьельса принял решение вернуть де Превиля в игру и поставил в ворота полузащитника Ибрагима Амаду, который пропустил ещё два гола.