Хет-трик Фалькао помог «Монако» разгромить «Дижон»

В матче второго тура чемпионата Франции «Дижон» принимал на своём поле «Монако». Встреча проходила на стадионе «Гастон Жерар» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
В составе победителей хет-трик оформил колумбийский форвард Радамель Фалькао, а ещё один гол на свой счёт записал бразильский защитник Жемерсон. За «Дижон» мяч забил Уэсли Саид.
«Монако» набрал шесть очков, одержав вторую подряд победу в чемпионате Франции. «Дижон» по-прежнему остаётся без набранных очков, проиграв второй матч кряду.