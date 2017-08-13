Мухаметшин: вводить мяч быстрее в концовке игры с «Локо» было можно, но не нужно

Полузащитник «Тосно» Рустем Мухаметшин поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» в матче шестого тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД-Арена — Локомотив» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
«Поблагодарят ли нас фанаты «Зенита» за то, что „Тосно“ отнял очки у их прямого конкурента по таблице? Да, напишут сейчас, наверное. Для нас, надеюсь, это счастливая арена.
Что касается затяжки времени, то можно было вводить мяч быстрее, но не нужно", — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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