Фернандеш: тянуть время — это нормально в России, «Локо» мог повести себя так же

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш поделился впечатлениями от поражения в матче шестого тура РФПЛ с «Тосно» и ответил на вопрос о затяжке времени в исполнении соперников. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД-Арена — Локомотив» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. «Железнодорожники» потерпели первое поражение в турнире.
«Тянуть время — это нормально в России. Тут нет вопросов к сопернику, тут вопрос насколько это позволяет арбитр. Окажись мы в такой ситуации, тоже могли бы тянуть время.
Тяжело ли будет теперь играть еще и со «Спартаком» без нападающих? С такими командами всегда тяжело в любом случае", — передает слова игрока корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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