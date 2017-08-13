В Испании утверждают, что Гарай взял время подумать, переходить ли в «Спартак»

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай, по трансферу которого ведёт переговоры «Спартак», ещё не дал окончательного согласия на переход в московскую команду, сообщает Superdeporte.
По информации издания, аргентинский футболист предпочёл взять несколько часов на раздумья, прежде чем согласиться на переезд в Россию со своей семьёй. При этом отмечается, что начиная с понедельника уход Гарая из «Валенсии» может случиться в любое время.
Ранее генеральный директор «Валенсии» Матеу Алемани подтвердил информацию о переговорах со «Спартаком» по Гараю, но подчеркнул, что никаких договорённостей пока нет.
Алемани: переговоры со «Спартаком» по Гараю были, но никаких договорённостей нет