Гендиректор «Тосно»: победы в РФПЛ потихоньку становятся для нас ожидаемыми

Генеральный директор ФК «Тосно» Вячеслав Матюшенко прокомментировал гостевую победу над «Локомотивом» (2:0) в матче 6-го тура РФПЛ, отметив, что команда постепенно выглядит всё лучше и лучше в новой для себя лиге.
«Приятно, конечно, обыграть одного из лидеров чемпионата, да ещё и в Москве. Но победы потихоньку становятся для нас ожидаемыми. «Тосно» привыкает к новому ритму, к новым скоростям, и это уже было видно в матче с ЦСКА, лучшем для нас по игре, на мой взгляд. Только тогда немного не повезло, а сегодня всё сделали, как надо.
«Тосно» сыграл со многими лидерами с начала чемпионата, потому ожидаю, что дальше будет немного легче. Ребята привыкают играть через два дня на третий. А «Локомотив» мы сегодня обыграли в первую очередь за счёт дисциплины», — сказал Матюшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.