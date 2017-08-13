Моуринью: обычно матчи со счётом 4:0 складываются по-другому

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от победы над «Вест Хэм Юнайтед» в матче первого тура АПЛ. Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
«Игра получилось тяжёлой. Исход не был ясен даже при счёте 2:0, потому что „Вест Хэм“ создал несколько хороших моментов. Обычно матчи со счётом 4:0 складываются по-другому.
Не могу сказать, что мы начали встречу особенно хорошо. Поначалу игроки выглядели нервными, но затем всё наладилось. Мне нравится уверенность команды, мы проделали хорошую работу", — сказал Моуринью в эфире Sky Sports.
«Манчестер Юнайтед» стартовал в АПЛ с разгромной победы над «Вест Хэмом»