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Моуринью: обычно матчи со счётом 4:0 складываются по-другому

13 августа 2017, воскресенье. 20:29 Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от победы над «Вест Хэм Юнайтед» в матче первого тура АПЛ. Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

«Игра получилось тяжёлой. Исход не был ясен даже при счёте 2:0, потому что „Вест Хэм“ создал несколько хороших моментов. Обычно матчи со счётом 4:0 складываются по-другому.

Не могу сказать, что мы начали встречу особенно хорошо. Поначалу игроки выглядели нервными, но затем всё наладилось. Мне нравится уверенность команды, мы проделали хорошую работу", — сказал Моуринью в эфире Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» стартовал в АПЛ с разгромной победы над «Вест Хэмом»
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью
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13 августа 2017, воскресенье
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