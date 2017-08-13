«Ювентус» и «Лацио» объявили стартовые составы на матч за Суперкубок Италии

Стали известны стартовые составы команд на матч за Суперкубок Италии между «Ювентусом» и «Лацио». Встреча состоится в Риме на стадионе «Олимпико».
«Ювентус»: Буффон, Барцальи, Бенатиа, Кьеллини, Сандро, Хедира, Пьянич, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.
«Лацио»: Стракоша, Уоллес, де Врей, Раду, Баста, Пароло, Лейва, Луис Альберто, Лулич, Милинкович-Савич, Иммобиле.
«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча на Суперкубок Италии «Ювентус» — «Лацио». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.