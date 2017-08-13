Тренер «Локомотива» Батуренко: в матче с «Тосно» не получилось ничего

Тренер «Локомотива» Юрий Батуренко подвёл итоги домашнего матча 6-го тура российской Премьер-Лиги с «Тосно» (0:2).
«Содержание игры оставляет желать лучшего. Не получилось ничего, хотя перед матчем уделили много внимания тактической стороне вопроса. Знали, что «Тосно» — неуступчивый соперник, который будет навязывать борьбу. Решили оставить Баринова в запасе и сделали ставку на более атакующую игру, но не получилось. В первом тайме преимущества у нас не было. Во второй половине вернулись к схеме с тремя центральными защитниками. На место Баринова вышел Михалик, который хорошо играет головой.
Нет ярко выраженного форварда. Миранчуки хороши, но это номинальные полузащитники. Они привыкли получать мяч и развивать атаку, искать кого-то впереди. Галаджан — хороший футболист. Артём старается на тренировках, но на данный момент не тянет, чтобы играть в основе с первых минут. В матче с «Тосно» он всего несколько раз получил мяч, был неактивен», — заявил Батуренко, слова которого приводит официальный сайт «Локомотива».