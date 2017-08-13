Кокорин забил гол в четвёртом матче РФПЛ подряд впервые в своей карьере

В матче 6-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» на своём поле принимает «Ахмат». На 50-й минуте встречи нападающий питерской команды Александр Кокорин при счёте 1:0 точным ударом помог своей команде удвоить преимущество.
Таким образом, форвард впервые в своей карьере отличился в четвёртом подряд матче РФПЛ. Кокорин в матче 3-го тура забил в ворота «Тосно», во встрече 4-го тура отличился в игре со «Спартаком», а в игре 5-го тура забил «Уралу» (1:1).
Ранее нападающему трижды удавалось отличиться в трёх матчах РФПЛ подряд в 2013 и 2014 годах, когда он выступал в составе московского «Динамо».
Всего на счету Кокорина в нынешнем сезоне теперь пять голов в шести матчах РФПЛ. На данный момент 26-летний футболист лидирует в бомбардирской гонке турнира, опережая полузащитника «Спартака» Квинси Промеса и форварда «Динамо» Кирилла Панченко (по 4 гола).
Посмотреть гол можно в «твиттере» РФПЛ.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Ахмат».