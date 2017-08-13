Чернов: думаю, «Тосно» адаптировался к РФПЛ

Защитник Евгений Чернов прокомментировал гостевую победу над «Локомотивом» (2:0) в матче 6-го тура российской Премьер-Лиги.
«Игру с ЦСКА мы уже забыли, готовились к «Локомотиву». Соответственно вышли играть на победу и добились её. Мы настраивались на эту команду как на лидера турнира Премьер-Лиги. В первом тайме мы сразу же активно начали, перешли на половину поля соперника, держали там мяч, создавали моменты. Было пару моментов, подходов к воротам, но, к сожалению, не реализовали их. У соперника тоже опасный момент был, но Виталий Шахов выручил. Что касается второго тайма, то нам удалось забить быстрый гол, и потом уже мы играли по счёту. «Локомотив» добавил, им нужно было сравнивать счёт, но мы ждали этой контратаки, она получилась и мы забили второй гол.
Адаптировалась ли команда к РФПЛ? Думаю, да, адаптировалась, уже две победы в нашем активе. Сразу же на старте сезона последовали наши игры с ЦСКА, «Зенитом» и «Краснодаром». Мы уступили в этих играх по счёту, но никак не по игре, поэтому старт вполне нормальный", — заявил Чернов в интервью официальному сайту «Тосно».