А. Заболотный: «Тосно» в матче с «Локомотивом» отлично сыграл на контратаках

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный, отметившийся голом в гостевом матче 6-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (2:0), поделился впечатлениями от победы.
«Первый тайм для нас сложился более-менее хорошо. Я думаю, во втором тайме сказался наш календарь, который был очень сложным, поэтому «сели» больше к обороне. Естественно, мы отлично сыграли на контратаках. Хочу поблагодарить свою команду, игру в обороне, выше всяких похвал, наших фанатов, которые приехали поддержать нас. Хорошо, что мы успешно завершили контратаки, это было важно для нас.
Перед стартом этого сезона я поставил перед собой задачу. В прошлом сезоне в ФНЛ я забил 16 мячей, а в этом сезоне надо прогрессировать, хочется забить больше. Буду работать над этим, но пока загадывать не хочется», — заявил Заболотный в интервью официальному сайту «Тосно».