«Краснодар» — «Амкар» — 1:1: пермяки забили свой первый гол в новом сезоне РФПЛ

В матче 6-го тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал «Амкар». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
«Краснодар» открыл счёт на 25-й минуте, когда точным ударом отметился Виктор Классон. «Амкар» сумел отыграться на 76-й минуте — сравнял счёт вышедший на замену Михаил Гащенков, проводивший дебютный матч в РФПЛ. Для пермской команды этот гол стал первым в нынешнем первенстве.
В таблице РФПЛ «Краснодар» (11 очков) располагается на пятой строчке, а «Амкар» (2) занимает последнее место.
Посмотреть голы можно в официальном «Твиттере» РФПЛ.