Роналду не включён в стартовый состав «Реала» на матч с «Барселоной»

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Реала» на первый матч Суперкубка Испании, который пройдёт на стадионе «Камп Ноу».
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан принял решение оставить в запасе нападающего Криштиану Роналду.
«Барселона»: тер Штеген, Видаль, Пике, Юмтити, Альба, Бускетс, Иньеста, Ракитич, Месси, Суарес, Деулофеу.
«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Касемиро, Кроос, Ковачич, Иско, Бэйл, Бензема.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Реал». Начало — в 23:00 мск.