Гаджиев: после ничьей «Амкара» с «Краснодаром» впечатления самые хорошие

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал гостевую ничью с «Краснодаром» (1:1) в матче шестого тура РФПЛ.
«Впечатления самые хорошие. Было бы получше, если бы из такого количества моментов выжали ещё один гол. Но само появление этих моментов уже радует. В этом компоненте выглядели неплохо.
Чуть-чуть набираем. У нас была скомканная подготовка: кто-то болел, кто-то решал семейные проблемы, кто-то был в сборных. Сейчас состав притирается», — сказал Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол».
«Краснодар» — «Амкар» — 1:1: пермяки забили свой первый гол в новом сезоне РФПЛ