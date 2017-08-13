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«Кубань» разгромила «Оренбург» в 8-м туре ФНЛ

13 августа 2017, воскресенье. 22:03 Футбол

В матче 8-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Кубань» в Краснодаре одержала разгромную победу со счётом 4:1 над «Оренбургом».

Хозяевам удалось быстро открыть счёт — уже на 2-й минуте отличился Олег Алейник. На 13-й минуте точным ударом отметился Владимир Обухов. В начале второго тайма забил Никита Маляров, и почти сразу же после этого Алексей Гай сделал счёт 4:0. Гол престижа гости забили на 66-й минуте — счёт размочил Михал Дюриш.

В таблице ФНЛ «Кубань» (11 очков) располагается на 10-м месте, а «Оренбург» (10) — на 13-м.

ФНЛ - Первый дивизион. 8-й тур
13 августа 2017, воскресенье. 20:00 МСК
Кубань
Краснодар
4 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 – Алейник – 2, 2:0 – Обухов – 13, 3:0 – Маляров – 52, 4:0 – Гай – 55, 4:1 – Дюриш – 66
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Кубань ФК Оренбург
Новости. Футбол
13 августа 2017, воскресенье
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