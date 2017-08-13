Фанаты «Спартака» выразили поддержку Каррере и его тренерскому штабу

Фанаты московского «Спартака» выразили слова поддержки главному тренеру команды итальянскому специалисту Массимо Каррере и его помощникам по тренерскому штабу.
«Друзья! Сегодня мы хотим чётко и ясно высказать свою позицию по поводу нашего главного тренера Массимо Карреры, который в последнее время подвергается нападению со стороны спортивных СМИ и «экспертов» из мира футбола!
Массимо – тот волшебник, который смог в короткое время сделать то, что до него никто не мог сделать более 10 лет. Менялись тренеры, игроки, менеджеры, но никто не мог сделать главного – завоевать трофей и сделать «Спартак» чемпионом!
Секрет его успеха очень прост – Массимо живёт с футболом в сердце и всего себя отдает игре и нашему клубу! Мы все это видели в прошлом сезоне и именно эти качества, а также неуёмное желание побеждать делают его одним из нас – настоящим спартаковцем!
Мы считаем, что Массимо Каррера заслужил право на ведение спокойной работы на тренерском мостике «Спартака». Мы считаем, что Каррера доказал своё право на собственное видение игры и на принятие любых тренерских решений, не подвергаясь какой либо критике со стороны настоящих болельщиков «Спартака»! Мы считаем, что мы все в долгу перед Массимо и именно сейчас, в трудный для него момент, мы говорим: «Массимо, ты один из нас!». Мы выражаем всестороннюю поддержку тренеру «Спартака» Массимо Каррере и его тренерскому штабу! Forza Massimo!» — говорится в тексте фанатской группы «Спартака» в социальной сети «Вконтакте».
После шести туров нового сезона РФПЛ «Спартак» набрал восемь очков и располагается на девятой строчке в турнирной таблице.