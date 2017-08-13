Сколари подтвердил, что Паулиньо перейдёт из «Гуанчжоу Эвергранд» в «Барселону»

Главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» Луис Фелипе Сколари подтвердил, что полузащитник команды Паулиньо продолжит карьеру в «Барселоне». Ранее сообщалось, что каталонский клуб заплатит € 40 млн за переход бразильского хавбека.
«Паулиньо является выдающимся игроком с высоким уровнем индивидуального мастерства. Высокая цена, которая «Барселона» заплатила за Паулиньо, придаст нашему клубу узнаваемости. Желаем игроку всего наилучшего в будущем», — цитирует Сколари AS.
Ранее главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде сообщил, что пока не ничего знает о трансфере Паулиньо в его клуб.
Вальверде: знаю лишь, что Паулиньо не сыграет за «Барселону» в матче с «Реалом»