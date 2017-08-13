Манчини: «Ахмат» — сильная команда, играть с ними нелегко

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал победу над «Ахматом» (4:0) в домашнем матче 6-го тура РФПЛ, рассказал, что его не устраивало в игре полузащитника Олега Шатова, поведал, что в будущем хочет обратить внимание на молодых футболистов «Зенита», а также подчеркнул, что не испытывает проблем с лимитом на легионеров.
«Даже когда они остались в меньшинстве, нам нужно было продолжать играть с тем же натиском, с которым играли. Нужно было забить как можно больше. «Ахмат» — сильная и организованная команда, играть с ними нелегко.
Я хотел, чтобы Шатов больше шёл в борьбу и обыгрывал один на один, он делал это не так часто, как мне хотелось бы.
Терентьев сыграл хорошо, он наш воспитанник. Мне не хотелось бы выделять кого-то, для нас важны все — и Смольников, и Анюков, и сам Терентьев. Я слежу за матчами «Зенита-2» и молодёжной команды. У меня не так много на это времени, но в будущем я бы хотел обратить внимание на молодых футболистов.
Я никаких проблем с лимитом не испытываю. Это правило, которое мы должны соблюдать, и, как видите, с успехом соблюдаем. Для меня все игроки равны вне зависимости от их национальности", — заявил итальянский специалист, слова которого приводит официальный сайт «Зенита».