Паредес: «Зенит» провозгласили чемпионом как-то рановато

Полузащитник «Зенит» Леандро Паредес после домашней победы над «Ахматом» (4:0) в матче 6-го тура РФПЛ прокомментировал игровой стиль команды, а также мнение о том, что клуб станет чемпионом по итогам сезона.
«Как объяснил бы, что у «Зенита» такая слаженная игра при большом количестве новичков? Могу объяснить это большим количеством тренировок. Считаю, что мы на правильном пути. Несмотря на то что почти каждую неделю к нам присоединяются новые игроки. Мы много тренируемся и работаем.
Что касается игрового стиля «Зенита», то команда пытается строить такую игру, которая бы подразумевала постоянное владение мячом и инициативой на поле. Чем больше мы владеем инициативой, тем больше шансов забить.
Каждую ли домашнюю игру мы будем выигрывать с преимуществом в четыре гола? Каждая игра происходит по-своему. Нет абсолютно одинаковых матчей, поэтому посмотрим. Повторюсь, как мне кажется, мы на правильном пути.
Не давит ли на команду, что многие уже сейчас называют «Зенит» чемпионом? Да, как-то рановато нас уже провозгласили чемпионами. Нам нужно не смотреть далеко в будущее, а концентрироваться на каждом ближайшем матче и полностью выкладываться», — сказал Паредес в эфире «Матча».