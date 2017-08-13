Лунёв — об игре рукой за пределами штрафной: моя ошибка, удалять надо было

Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв заявил, что недоволен своей игрой в домашнем матче 6-го тура РФПЛ с «Ахматом» (4:0).
Во втором тайме голкипер петербургской команды сыграл рукой за пределами штрафной, но арбитр оставил этот эпизод без внимания.
«Хорошая игра команды, но своей я недоволен, не очень качественную игру показал. Не всегда «сухарь» залог хорошей игры вратаря. Сегодня было много ошибок с моей стороны. Показалось, что сыграл в пределах штрафной, на линии, сейчас посмотрели, сказали, что за ней. Удалять, наказывать за это надо было. Моя ошибка. Из-за этого расстроился", – передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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