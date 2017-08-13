Кононов: «Ахмат» играл достаточно хорошо до удаления в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов прокомментировал гостевое поражение от «Зенита» (0:4) в матче шестого тура РФПЛ, отметив, что на игру его команды негативно повлияла красная карточка защитнику Ризвану Уциеву, которую игрок получил на 29-й минуте.
«До тех пор пока команды были в равных составах, мы играли достаточно хорошо. Мне сложно сказать, почему судья решил дать Уциеву первую жёлтую карточку, а в эпизоде со второй жёлтой карточкой было нарушение. В первую очередь игрок должен был быть внимательнее во втором эпизоде и не поддаваться на такие эмоциональные срывы», — сказал Кононов в эфире телеканала «Наш футбол».
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