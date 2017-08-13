Гаджиев: «Амкар» провёл свой лучший матч в сезоне по содержанию

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев выступил на пресс-конференции по итогам гостевого матча 6-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:1).
«Это был наш лучший матч в сезоне по содержанию. Радует, что команда стала создавать острые моменты и что мы наконец-то смогли забить. Думаю, мы и дальше будем понемногу прибавлять», — заявил Гаджиев, которого спросили, как ему удалось психологически настроить команду после серии неудачных игр.
«Знаете, тут многое зависит от самих футболистов. Например, в своё время, когда я работал в «Волге», мы набрали в 10 матчах четыре очка, и в нас уже никто не верил. Но у нас тогда подобрался коллектив с хорошей психикой – мы потом выдали серию из восьми матчей, в которых поиграли лишь однажды… В критических ситуациях они пару раз на выезде перед матчами танцы устраивали… Примерно такая обстановка у нас была и сегодня. У нас тогда играли Каряка, Зайцев, Салугин. Они вспомнили те времена. Нашли запись того концерта в раздевалке. Надо уметь перешагнуть через неудачи. Конечно, сделать это непросто каждому из них. Хорошо, что забили и что сыграли вничью. Это для настроения очень важно. Следующий матч у нас тоже сложный», — приводит слова Гаджиева официальный сайт «Амкара».
71-летнего специалиста спросили, увидит ли публика когда-нибудь его команды в борьбе за высокие места.
«Я думаю, что нет. Поезд ушёл. Мне сколько лет? Мне столько лет, что ничего другого уже не дадут. Хотя мне гораздо меньше лет, чем вы думаете – по тонусу и внутреннему состоянию. Но если и не будет таких вариантов, я спокойно к этому отнесусь. Мне нравится моя работа. Хотя, конечно, хочется, чтобы команду удалось укрепить сильными игроками. Мы об этом говорили с руководителями клуба, но пока у нас запрет на приобретение новых футболистов», — заявил Гаджиев.