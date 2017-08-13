«Зенит» — «Ахмат» — 4:0. Видеообзор матча

В матче 6-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» на своём поле принимал «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
В составе победителей голы на свой счёт записали Леандро Паредес, Александр Кокорин, Далер Кузяев и Юрий Жирков. С 29-й минуты грозненцы играли вдесятером после того, как защитник Ризван Уциев получил вторую жёлтую карточку.
«Зенит» набрал 16 очков и стал единоличным лидером в турнирной таблице РФПЛ. «Ахмат» (9) потерпел третье поражение подряд и находится на седьмой строчке.
Видеообзор матча «Зенит» — «Ахмат» доступен на официальном сайте РФПЛ.