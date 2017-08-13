Дзагоев: матч ЦСКА со «Спартаком» удался на ура!

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал домашнюю победу над «Спартаком» (2:1) в матче 6-го тура РФПЛ, а также поделился мнением о своей игре.
«Со «Спартаком» все матчи бывают напряжёнными, но этот был особенным. Мы проигрывали 0:1, но сумели переломить ход игры и забить два гола. Матч удался на ура – и атмосферой, и поддержкой болельщиков, и результатом! В раздевалке была тишина – все ребята до единого отдали свои силы в этой игре, даже разговаривать не хотелось. Спасибо нашим болельщикам за поддержку! Ключевой фактор победы ЦСКА? Характер. Внутренний стержень, который никогда не ломается в таких матчах. Умение выжимать максимум. Эти факторы и сыграли основную роль.
Многие отмечают, что я прибавляю с каждой игрой, но, положа руку на сердце, скажу так: хочется лучше, могу лучше. Нужно время, я это понимаю. Я не могу сейчас тренироваться больше, потому что должен работать именно по той программе, которую мне прописали, чтобы не навредить и не повторить ту же ошибку», — приводятся слова игрока на сайте Алана Дзагоева.