«Лацио» вырвал победу у «Ювентуса» в матче за Суперкубок Италии

В матче за Суперкубок Италии встречались «Ювентус» и «Лацио». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» и завершилась победой римской команды со счётом 3:2.
По ходу встречи «Лацио» вёл 2:0, затем позволил сопернику сравнять в концовке встречи, но всё же вырвал победу на последних секундах игры. В составе победителей дубль оформил нападающий Чиро Иммобиле, а ещё один гол забил полузащитник Алессандро Мургиа, который отличился на третьей компенсированной минуте. За «Ювентус» дважды отличился Пауло Дибала.
«Лацио» выиграл Суперкубок Италии в четвёртый раз в своей истории и впервые с 2009 года.