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Гол и голевой пас Неймара помогли «ПСЖ» разгромить «Генгам»

13 августа 2017, воскресенье. 23:52 Футбол

В матче 2-го тура французской Лиги 1 на стадионе «Стад дю Рудуру» встречались «Генгам» и «ПСЖ».

Счёт «ПСЖ» открыл благодаря автоголу Джордана Икоко. На 62-й минуте отличился Эдинсон Кавани, которому ассистировал Неймар, проводивший дебютный матч в составе парижской команды. На 82-й минуте отличился уже сам Неймар, забивший свой первый гол за «ПСЖ».

«ПСЖ» одержал вторую кряду победу на старте сезона, а «Генгам», стартовавший с победы, проиграл первый матч.

С календарём французской Лиги 1 можно ознакомиться на «Чемпионате».

Франция - Лига 1. 2-й тур
13 августа 2017, воскресенье. 22:00 МСК
Генгам
Генгам
0 : 3
ПСЖ
Париж
0:1 – Икоко – 52 (автогол), 0:2 – Кавани – 62, 0:3 – Неймар – 82
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Генгам ПСЖ Неймар
Новости. Футбол
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