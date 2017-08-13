Гол и голевой пас Неймара помогли «ПСЖ» разгромить «Генгам»

В матче 2-го тура французской Лиги 1 на стадионе «Стад дю Рудуру» встречались «Генгам» и «ПСЖ».
Счёт «ПСЖ» открыл благодаря автоголу Джордана Икоко. На 62-й минуте отличился Эдинсон Кавани, которому ассистировал Неймар, проводивший дебютный матч в составе парижской команды. На 82-й минуте отличился уже сам Неймар, забивший свой первый гол за «ПСЖ».
«ПСЖ» одержал вторую кряду победу на старте сезона, а «Генгам», стартовавший с победы, проиграл первый матч.
С календарём французской Лиги 1 можно ознакомиться на «Чемпионате».