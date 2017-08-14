Краневиттер: рад, что смог сыграть и что «Зенит» победил

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от домашней победы над «Ахматом» (4:0) в матче 6-го тура российской Премьер-Лиги. Аргентинец вышел на замену во втором тайме.
«Конечно, я очень рад, что смог сыграть и что команда победила. Это очень важно для меня. Спасибо богу, что мы продолжаем эту серию.
Я очень рад нашей победе. Я всегда выхожу одинаково настроенным на каждый матч. Это был не самый лёгкий для нас матч, поэтому я рад, что смог отыграть.
Роберто Манчини перед выходом на замену сказал мне, чтобы я играл точно так же, как на тренировках, в моей манере, моём стиле.
Мы всегда стараемся играть в одной и той же манере — подальше от наших ворот. Нам предстоит долгий сезон, поэтому будем стараться", — заявил Краневиттер.